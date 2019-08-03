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SICAĞA ALDANMAYIN ! METEOROLOJİ UYARDI SAĞANAK FENA VURACAK !
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  3. 03 Ağustos 2019 11:09

Sıcağa aldanmayın ! Meteoroloji uyardı sağanak fena vuracak !

Meteoroloji’den gelen son dakika uyarılarına göre Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sıcağa aldanmayın ! Meteoroloji uyardı sağanak fena vuracak !
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik yaşanmayacak.       

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.     

Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.         

Rüzgarın güneyli yönlerden, öğleden sonra zamanla kuzeyli yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
 
 

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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