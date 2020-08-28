Sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji ve Valilik'ten uyarı!

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri, Ağrı ve Iğdır’ın güney kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTA SONU ÇÖL SICAKLARI GELİYOR

Cezayir'den gelecek sıcak hava dalgası yurt genelindeki sıcaklıkları belirgin oranda yükseltecek. Beklenen sıcak hava dalgası Türkiye'yi cuma gününden itibaren etkisi altına alacak. Cezayir üzerinden Türkiye'ye gelecek çöl sıcaklıkları ile birlikte yurt genelinde sıcaklıklar 35-42 dereceye ulaşacak.

Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pazar günü 35 derece, Ege'de hafta sonu sıcaklık 40 dereceye ulaşacak.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SICAK UYARISI

İstanbul Valiliği de vatandaşlara çağrı yaparak sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

















