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Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek, yağışlarla birlikte toz taşınımı da geliyor

Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek, yağışlarla birlikte toz taşınımı da geliyor

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece düşecek. Pek çok ilimizde yağış beklenirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Konya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI; Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Afyonkarahisar'ın doğusu ve Konya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını , yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

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haritalı hava durumu tahmini

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haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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