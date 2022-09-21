Sıcaklıklar 8 derce birden düşecek! Yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre hava sıcaklıkları 2-8 derece düşecek. Pek çok ilimizde hafta sonuna kadar yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Bursa, Çankırı, Kırıkkale, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Siirt, Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu (Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ve Erzurum'un güney kesimleri) ile Siirt çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



PROF. DR. ŞEN: SICAKLIKLAR 3-7 DERECE AZALACAK



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen "Bugün yağışlar Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu, Tokat, Sivas, Erzincan ile Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli İstanbul'a gece yarısından sonra gelir. Sıcaklıklar 3-7 derece azalacak. Doğu Anadolu'da güneyden kuvvetli rüzgar var" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şen, "Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'de Sıcaklık hissedilen derecede azalıyor. İstanbul 22, Ankara 26, Kastamonu 23, Trabzon 25 derece. Bugün yağış Karadeniz kıyısında. Salı, çarşamba da böyle. Perşembeden itibaren yağış Marmara dahil Anadolu'da etkili. Sıcaklık daha da azalıyor" ifadelerini kullandı.

17 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağış nedeniyle 17 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

"PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ YOK"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından hava tahminlerini paylaştı. Ökten, "Pazar günü ülkenin tamamında yağış yok. Pazar günü için her türlü aktivite planı yapabilirsiniz. Ayrıca arabanızı yıkatabilir, çamaşırları asabilirsiniz; zira Çarşamba gününe kadar yağış yok..." dedi.

İLK KAR YAĞIŞI 22 EYLÜL'DE

Ökten sözlerine şöyle devam etti: "Perşembe ve Cuma günleri normallerin oldukça altına iniyoruz. En soğuk yerler; Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Bolu. Bolu dağında kısa süreli sürpriz kar yağışı görülürse şaşırmamalı. Uludağ ilk kar yağışını alacak. Geçen sene 23 Eylül'de ilk kar düşmüştü. Bu sene 22 Eylül..."



İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:





















