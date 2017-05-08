Sıcaklıklar giderek düşüyor !

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da salı ve çarşamba günleri yağışların devam edeceği ve sıcaklıkların düşeceği uyarısında bulundu.

Bünyamin Sürmeli, alarm seviyesinde olmasa da gök gürültülü sağanak yağışların, kısa sürede ineceği için su baskınlarına neden olabileceğini belirterek İstanbulluları uyardı.

Salı ve çarşamba günü de aynı durumun geçerli olduğunu ve yalnızca Marmara'nın değil, Karadeniz, İç anadolu ve Doğu Anadolu'nun da yağıştan etkileneceğini belirten Sürmeli, salı akşamı başlayacak soğumanın çarşamba günü dip değerleri göreceğini söyledi.

Sürmeli ayrıca, çarşamba günü 10 dereceye kadar soğuyacak olan İstanbul'un haftasonuna kadar yeniden 30 dereceye kadar ısınacağını belirterek ani vurucu ısı değişimlerine karşı hazılıklı olunması gerektiğini vurguladı.