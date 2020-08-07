Sıcaktan bunalanlara müjde! Yağışlar geri dönüyor...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü az bulutlu ve açık bir gün geçirirken, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde sağanak yağmur, Trakya'da ise kuvvetli poyraz bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklığının kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

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