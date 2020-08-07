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  3. 07 Ağustos 2020 08:20

Sıcaktan bunalanlara müjde! Yağışlar geri dönüyor...

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre Türkiye kısa süreliğine de olsa Ağustos ayında bunaltan sıcaklıklara yağmur molası verecek. İşte 5 günlük hava tahmin haritaları...

Sıcaktan bunalanlara müjde! Yağışlar geri dönüyor...
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü az bulutlu ve açık bir gün geçirirken, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde sağanak yağmur, Trakya'da ise kuvvetli poyraz bekleniyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK

Hava sıcaklığının kıyı Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR 

Rüzgarın Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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