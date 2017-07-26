Sıcaktan bunalınca bakın ne yaptı !

Denizli'nin Çameli İlçesi'nde çiftçilik yapan Hasbi Kaya, önce otomobilini ardından da kendini köpükletip, fırçalatarak hortumla yıkattı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Çameli'de yaşayan çiftçi yapan Hasbi Kaya, otomobilini yıkatmak için bir akaryakıt istasyonunun yıkama servisine girdi. Önce otomobilini 1 lira verip yıkatan Kaya, termometrelerin 40 dereciye gösterdiği ilçede sıcaktan bunalınca ardından da kendini yıkatmak istedi. Yıkamacı önce şaşırsa da isteğini yerine getirdi.

Kıyafetlerini çıkartarak iç çamaşırıyla kalan Kaya, önce makineyle kendini köpükletti. Ardından da yıkama servisinde çalışan kişiye kendini fırçalattı. Daha sonra hortumla kendini yıkatan Kaya, sıcak havada rahatladığını söyledi. Babasının o anlarını cep telefonuna kaydeden Alper Kaya, sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede yayıldı.