Sıcaktan bunalmaya hazır mısınız ? Bayramda hava nasıl olacak ?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yarından itibaren daha da artacak, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında gölgede 39 dereceye yaklaşan sıcaklıklar, güneş altında 50 derecelere yaklaşacak.

LİBYA ÜZERİNDEN GELEN SICAKLAR YURDU ETKİLEYECEK

Ramazan Bayramı tatili süresince yurdumuzun kuzey kesimlerinin yüksek basınç merkezinin, güney kesimlerinin ise Basra Alçak basıncının etkisinde kalacağı tahmin edildiğinden Yurdumuzda yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 – 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresince bazı merkezlerimizdeki en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 30 – 33, İzmir, Aydın, Manisa, Adana ve Antalya'da 35 – 39, Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 25 – 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 39 – 42 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

TATİL BÖLGELERİNDE ÇÖL SICAKLIKLARI ETKİLİ OLACAK

Tatilcilerin akın ettiği Bodrum’da dün uzun trafik kuyrukları oluştu, sıcaklıkların yarından itibaren daha da artması bekleniyor. Tatil için yoğunlukla ziyaret edilen ilçelerden olan Ayvalık’da sıcaklıklarla boğuşacak, sıcaklıkların gölgede 40 dereceye yaklaşması bekleniyor. Önemli turizm ilçelermizden olan Fethiye’de 40 dereceye yükselecek olan sıcaklıklar hafta ortasına kadar aynı seviyede seyredecek.

İstanbul’dan Antalya’ya ve Muğla’ya olan tatil güzergahlarında yoğun sıcaklıklar yaşanıyor. Yol boyunca güneşli seyredecek olan hava bayramın başlamasıyla daha da ısınacak. Bayram dönüşü de sıcaklık çilesinin sürmesi bekleniyor.

