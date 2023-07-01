  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sıcaktan kavrulmaya hazır mısınız ? Nefes alamayacağız

Sıcaktan kavrulmaya hazır mısınız ? Nefes alamayacağız

Sıcaktan kavrulmaya hazır mısınız ? Nefes alamayacağız
Güncelleme:

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

 

Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tiktok Beğeni Satın Al
Fransa'yı karıştıran olay: 40 bin polisle müdahale! Sokaklar savaş alanına döndü
Hadise sırtından kalçasına kadar inen dövmeleri ile poz verdi!
Fatih Portakal Sözcü TV'den ayrıldı
Faturalarda yeni dönem başlıyor: Yarından itibaren zorunlu olacak!!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakam