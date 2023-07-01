Sıcaktan kavrulmaya hazır mısınız ? Nefes alamayacağız

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:



