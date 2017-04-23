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  1. 23 Nisan 2017 12:08

Şiddetli lodos ağacı kökünden söktü

Kayseri'de etkili olan lodos ağaçları söktü, kamyonetlerin devrilmesine yol açtı.

Şiddetli lodos ağacı kökünden söktü
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Kayseri'de saatteki hızı 100 kilometreyi bulan şiddetli lodos, ağaçların kökünden sökülmesine, bir kamyonetin devrilmesine, hazırlanan Ramazan Sokağı'ndaki maket evlerin devrilmesine neden oldu. 
Dün geceden itibaren başlayan ve etkisini sürdüren şiddetli lodos, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin spor salonlarında kutlanmasına neden oldu. Yer yer saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkan şiddetli lodos nedeniyle, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Eskişehirbağları Mahallesi'nde park halinde bulunan bir kamyonetin yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Etkili lodos, kent merkezinde bulunan ağaçları köklerinden söktü, bazı işyerlerinin tabelalarını da devirdi.
Cumhuriyet Meydanı Kurşunlu Parkı’nda ise belediyenin Ramazan için hazırlıklarına başladığı 'Ramazan Sokağı' çalışmaları da fırtınadan nasibini aldı. Maket evler, etrafa saçıldı. Bankalar Caddesi’nde de bir simitçi büfesi devrildi.


















DHA

lodos