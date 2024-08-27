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Şiddetli yağış sonrası ortaya çıkan manzara herkesi şaşırttı

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Samsun'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sentetik çim saha suyla dolunca ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sağanak yağıştan dolayı sentetik çim saha suyla doldu. Suni çim kabarırken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Gazipaşa Mahallesi'nde amatör futbol müsabakalarının oynandığı sentetik çim saha, şiddetli yağıştan nasibini aldı.

Samsun'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle sentetik çim saha suyla dolunca ortaya bu ilginç görüntüler çıktı.

Halı saha suyla doldu, sahada oluşan su birikintisi nedeniyle suni çim şişti.

Üzerinde yürümeye çalışan bir vatandaş ise ilginç görüntüler oluşturdu.

İHA

Etiketler sentetik çim halı saha sağanak yağış yağmur
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