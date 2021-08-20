Sıfırdan Bir Startup Nasıl Başlatılır: 8 Basit Adım

YouTube, Uber, Airbnb, LinkedIn - tüm bu popüler şirketler işe startup olarak başladı. Başarılarının anahtarı, ortaya koydukları orijinal fikirleri ve zamanında pazara girişlerinde saklı.

YouTube, Uber, Airbnb, LinkedIn - tüm bu popüler şirketler işe startup olarak başladı. Başarılarının anahtarı, ortaya koydukları orijinal fikirleri ve zamanında pazara girişlerinde saklı. Günümüzde girişimcilik altın çağını yaşamakta ve ister bir kek üretimi, ister bir hukuk botu isterse de iş arkadaşlarına özel bir sosyal ağ olsunö herkesin kendi işini kurabilme imkanı bulunmaktadır. Makalede sıfırdan bir iş kurmak için takip edebileceğiniz adımları bulabilirsiniz. En sonda ise bir bonus sizi bekliyor - “Forbes” a göre yüksek potansiyele sahip üç yeni girişim.

Yeni başlayanlar neden sıfırdan işe başlamalı?

Kendi işinize sahip olmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? İki seçeneğiniz var: her şeyi sıfırdan geliştirmek veya hazır bir iş satın almak. İşte ilk seçeneği yeni başlayanlar için en iyi çözüm olarak seçmemizin üç nedeni.

Motivasyon. Başarılı girişimler fikirle başlar: genç girişimciler, kendi ihtiyaçları olan ve eksikliğini hissettikleri bir şeyi yaratarak işe başlarlar. İlgi alanınıza veya deneyiminize uygun bir işle meşgul olduğunuzda daha verimli ve güvenle çalışırsınız.



Finans. İlk aşamalarda tüm risklerin farkındasınız ve sermayenizi yatırmak, borç almak veya yatırım çekmek için kendiniz karar veriyorsunuz. Startup sabit bir gelir elde edene kadar bir süre bu şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz.



Kontrol. Bir öncekinden jenerasyondan gelebilecek tatsız sürprizlere karşı sigortalısınız: banka kredisi, kira sorunları veya etkisiz çalışanlar.





Sıfırdan Bir Startup Projesi Nasıl Başlatılır: 8 Basit Adım

Değerinizi belirleyin

En iyi yaptığınız veya yapmaktan keyif aldığınız şeylerin bir listesini hazırlayın. Paranız olmadan bir girişim nasıl işletilir? Henüz kullanmadığınız, ancak potansiyel olarak para kazanabileceğiniz bilgi ve becerilerinizi düşünün. Örneğin, tatiller düzenleyebilir veya karmaşık konuları net bir şekilde açıklayabilirsiniz.

Kendinize sorular sorun:

Halihazırda çalıştığınız işinizi ve aşina olduğunuz alanı değiştirmek mi yoksa işinizi büyütmeye devam etmek mi istiyorsunuz?





Gelire çevirebileceğiniz bir hobiniz var mı?





Yeterli güncel bilgiye sahip misiniz veya ek eğitime mi ihtiyacınız var?





Pazarı analiz edin ve nişinizi seçin

Başlayacağınız işi seçmek için pazarı analiz etmeniz gerekir: yeni bir ürünün piyasaya sürümenin alacağı zamanı ve rekabet ortamını hesaba katın. Örneğin, Uber, insanların ek gelire ihtiyaç duyduğu bir ekonomik kriz sırasında ortaya çıktı.

Ne yapmalı:

Rakiplerin ve rakiplere ait güçlü ve zayıf yanların detaylı bir tablosunu yapın;





seçilen nişleri test edin: İnternete reklam yerleştirin, potansiyel müşterilere eposta gönderin, bir blog veya açılış sayfası oluşturarak ve trafiği takip edin;





Arama motorlarında anahtar kelime araştırması yapın: sorgularınız için sonuç sayısını analiz edin;





Forumlar, sosyal medya ve arkadaşlar arasında anketler düzenleyin.





Benzersiz bir satış teklifi (USP) tanımlayın

Benzersiz bir satış teklifi ve marka tanıtımı olmadan satışlar etkili olmayacaktır. İnsanlar neden sizi seçmeli? Özel teklifiniz nedir? Ne tür faydalar sağlıyorsunuz? Müşterileriniz ne istiyor ve ne gibi sorunları var? Bu gibi soruları kısa ve net bir şekilde yanıtlayarak bir USP elde edebilirsiniz.

Bir iş planı yapın







İş planı, girişiminizin takip edeceği bir adım adım kılavuzdur. İş planı içerisinde ürünü, USP'yi, rakipleri, pazarları, hedefleri, finansal hesaplamaları ve pazarlama stratejisini tanımlarsınız.

İpucu. Hemen beş yıllık mükemmel bir iş planı oluşturmaya çalışmayın. Yeni girişimler için yapılan en yaygın hatalarıdan biri planlamada kaybolup harekete geçmemektir. Sadece ilk aşamalarda ihtiyaç duyacağınız detayları düşünün: Ne tür bir girişim sermayeniz var, nasıl ve ne zaman kar etmeyi planlıyorsunuz, çok sayıda rakibiniz var mı, hangi promosyon adımlarını kullanacaksınız, sizi benzersiz kılan şey nedir? önerme. Birkaç ay sonra stratejiyi analiz edin ve tekrar elden geçirin.

Kendinizi profesyonellerle kuşatın

Güçlü bir ekip, bir startup için en önemli başarı faktörlerinden biridir. Tüm görevleri tek başınıza helletmeniz mümkün olmayacaktır. Örneğin, Steve Jobs ve Steve Wozniak çiftinde, ilki promosyondan, ikincisi ise girişimin teknik kısmından sorumluydu. Peki ekip üyeleri nereden bulunur:

aile ve arkadaşlarınıza yakından bakın;





Arkadaşlarınızdan tavsiye isteyin;





İşinizi internette, iş arama platformları ve uzmanlaşmış sosyal medya gruplarında paylaşın.



Reklam yayınlayın ve müşteri arayın

Bir işletme nasıl kurulur? Kendinizden bahsedin ve müşterilerin ilgisini çekin. Genellikle yeni başlayanlar için kaynaklar sınırlıdır, ancak bu sizi durdurmamalı, çünkü ücretsiz ve etkili tanıtım yöntemleri de bulunmaktadır. Bunlarla başlayın ve ardından ücretli araçlara geçin. En güçlü kanalları kullanın:

kulaktan kulağa;





sosyal ağlar;





web site, blog veya karşılama sayfası;





bloglara ve basına misafir makaleler;





reklamcılık: hedefli, bağlamsal, radyo veya basında;





temalı etkinliklere katılmak, potansiyel ortaklar ve müşterilerle tanışmak.





Reklam öğeleri, slogan ve logo gibi marka öğeleriyle tanıtılır. Bunları mümkün olan tüm pazarlama kanallarında kullanmanızı tavsiye ederiz. Logonuzu sosyal ağlarda profil resminiz olarak kullanın, sitenize yerleştirin ve reklam kampanyalarında kullanın. Logonuzu ve sloganı kendiniz oluşturabilirsiniz (bu, fotoğraf düzenleme becerileri ve tasarım bilgisi gerektirir), bir tasarımcı ile çalışabilir veya Logaster gibi bir online logo oluşturucu kullanabilirsiniz.

Bir müşteri tabanı oluşturun

Çevrenizde küçük bir kitle topladıktan sonra yapmanız gereken onların sadakatini kazanmak ve markaya olan ilgilerini korumalarını sağlamanız gerekmektedir. Bunun için şu yöntemlerden bazılarını kullanabilirsiniz:

sosyal ağlarda aktif olun: düzenli olarak gönderiler yayınlayın ve geri bildirimde bulunun;





düzenli müşterilere indirim teklifleri yollayın;





tatiller için etkinlikler düzenleyin;





bir e-posta bülteni kullanın.





Sonuçları analiz edin ve işinizi ölçeklendirin



Sadık müşterileriniz, istikrarlı bir geliriniz ve profesyonel bağlantılarınız var mı? İş planınızı gözden geçirme, işi özetleme ve yeni hedefler belirleme zamanı.

Hataları analiz edin. İlk aşamalarda neleri göz önünde bulundurmadığınızı ve nasıl düzelteceğinizi düşünün.





Başarıları işaretleyin. Nasıl başardığınızı hatırlayın: gelecekte sizi başarıya ulaştıran teknikleri tekrar kullanabilirsiniz.





Ekibi büyütün. Yeni çalışanları işe alın ve görevleri devredin.





İşi büyütün. Rakiplerinizin nasıl olduğunu ve nişinizde başka girişimlerin ortaya çıkıp çıkmadığını inceleyin. Yeni bir ürün piyasaya sürmenin, USP'yi yeniden formüle etmenin veya pazarlama stratejinizi değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir.





Sonuç

Sıfırdan bir girişime başlarken, yapmanız gereken temel şey dikkatli bir ön analizdir: bir niş seçin, bir USP formüle edin ve bir iş planı oluşturun. Bu tür bir hazırlık bir haftadan fazla sürebilir, ancak başarı şansını büyük ölçüde artırır.

İlham alabileceğiniz fikirlere mi ihtiyacınız var? Forbes analistleri her yıl ilk milyarlarına yaklaşan ve en hızlı büyüyen 25 işletmeyi seçiyor. İşte 2019 listesinden üç girişim:

Chainalysis . İnsanların kripto para birimlerini nasıl kullandığını izleyen bir yazılım. Bu teknoloji kara para aklamayı önlemeye ve suçluları tespit etmeye yardımcı olmaktadır.





Dave . Gider muhasebesi uygulaması, kullanıcıları olası bir bütçe aşımına karşı uyarır. İki yılda neredeyse 10 milyon kez indirildi.





Grove Collaborative . Amazon'un e-ticaret pazarındaki rakibidir. Diş macunundan tuvalet kağıdına, sadece doğal ürünler satmaktadır.





Unutmayın, her girişim yenilikçi bir fikre dayanır. Trendleri takip edin, geleceğe bakın ve şu anda piyasada neyin eksik olduğunu anlamak için insanlarla aktif olarak iletişim kurun. Ardından, bu makalede açıklanan sekiz adımı izleyin.