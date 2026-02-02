  1. Anasayfa
Sigara fiyatlarına büyük zam geliyor! Hem tarih hem rakam verildi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, şubat ayında sigara fiyatlarına zam yapılacağını duyurdu.

Yeni yıl itibariyle yapılan zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına zam beklendiğini duyurdu.

Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maliyet artışları ve vergi düzenlemeleri nedeniyle sigara fiyatlarına ''geçiş zammı'' yapılacağını belirtti. 

Şubat ayında fiyat listelerinin güncelleneceğini belirten Dündar'ın açıklamasına göre, sigaraya 5 ila 10 TL arasında zam gelecek.

Yeni yasaklar yolda

Öte yandan kapalı alanlarda sigara yasağının genişletilmesi için çalışma başlatıldı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kısa sürede TBMM gündemine gelmesi beklenen yeni mevzuatla, işletmelerin "yarı açık alan" olarak kullandığı mekanlarda sigara içilmesi tamamen yasaklanacak. 

Etrafı panel veya camla kapatılmış kış bahçeleri ya da üstü açılır-kapanır sistemle kapatılan alanlarda da sigara içilemeyecek.

