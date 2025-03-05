Sigara fiyatlarına rekor zam: 8 TL zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna sekiz lira zam geldiğini duyurdu.

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımayı sürdürüyor.

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı.

Dündar‘ın paylaşımına göre grubun zamlı yeni fiyatları şöyle:

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.