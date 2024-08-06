  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sigara paketleri bir kez daha değişiyor

Sigara paketleri bir kez daha değişiyor

Sigara paketleri bir kez daha değişiyor
Güncelleme:

Tek tip sigara paketleri bir kez daha değişiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sigara paketlerinde yapılacak olan değişiklikleri açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın açıkladığı tütün mamullerinde yapılan yeni düzenlemelere göre sigara paketlerinde kodlama bilgisi içeriği genişletilecek, üretim tarihi bilgisinin asgari gün-ay-yıl olarak bulunması zorunlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tütün mamullerinin üretim şeklinde ve piyasaya arzında birtakım düzenlemeleri hayata geçirdiklerini açıkladı.

Bakan Yumaklı, "Bakanlığımızdan piyasaya arz uygunluk belgelerinin verilmesinde uyulması zorunlu teknik düzenlemeler arasında yer alan Türk Standartlarında daha önce yapılan değişiklik sonrasında, (TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardındaki düzenlemeler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklik yapılması gereği hasıl oldu. Bu minvalde, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tütün mamullerinin üretim şeklinde ve piyasaya arzında birtakım düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tütün mamulü ticaretinde kayıt dışılığı önlemeye yönelik etkin bir takip mekanizması oluşturuyor ve özendirici birtakım unsurları ortadan kaldırıyoruz" dedi.

 SİGARA PAKETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelik değişikliği sonrasında nargilelik tütün mamulü paketlerinde, içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunlu olacak.

Bunun denetlenmesi amacıyla gerekli altyapı hazırlıkları yürütülüyor. Nargilelik tütün mamulü iç ambalajı üzerine üretim tarihi ve kodlama bilgisi yazılacak.

Nargilelik tütün mamulü paketleri silindir şeklinde olamayacak. Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla sigara paketlerinde kodlama bilgisi içeriği genişletilecek.

 Bu bağlamda, sigara paketlerinde üretime ait hat/makine numarası ile vardiya numarası gibi bilgiler ile asgari gün-ay-yıl kodlaması, diğer tütün mamullerinde asgari gün-ay-yıl kodlanması zorunlu hale getirildi.

Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla tütün mamulü paketleri üzerinde yer alan üretim tarihi bilgisinin asgari gün-ay-yıl olarak bulunması zorunlu oldu.

 GEÇİŞ SÜRECİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Öte yandan, tütün mamulü kullanımının teşvik edilmesinin ve özendirilmesinin önlenmesine yönelik de nargilelik tütün mamulü üretiminde renklendirici kullanımı yasaklanırken, sigara filtrelerinin silindirik form dışında herhangi bir şekilde olamayacağı düzenlemeyle hüküm altına alındı.

Diğer taraftan, sektörde faaliyet gösteren firmalara, ürünlerini yönetmelik değişikliği ile gelen düzenlemelere uygun hale getirmeleri için 31 Mart 2025'e kadar geçiş süreci tanındı. 31 Aralık 2025'ten sonra ise yönetmelikle getirilen değişikliklere uygun olmayan ürünler piyasada bulunmayacak.

 

 

Etiketler sigara sigara paketleri bakanlı sigara paketleri değişiyor
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Benzine beklenen indirim geldi Benzine beklenen indirim geldi Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Ringdeki cinsiyet tartışmasında yeni perde: Rakibine erkek diyen Carini Khelif'ten özür diledi Ringdeki cinsiyet tartışmasında yeni perde: Rakibine erkek diyen Carini Khelif'ten özür diledi Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi Dolandırıcılar onu haberi bile olmadan 430 bin TL borç sahibi yaptı Dolandırıcılar onu haberi bile olmadan 430 bin TL borç sahibi yaptı Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Karadeniz'in Antalyasında skandal görüntü: 2 Km'lik sahil çöplük oldu Karadeniz'in Antalyasında skandal görüntü: 2 Km'lik sahil çöplük oldu Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı
Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi Türkiye'nin yenileniyor; 2 ilimiz için kırmızı alarm verildi Türkiye'nin yenileniyor; 2 ilimiz için kırmızı alarm verildi Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı Instagram özür diledi; ama Türkiye'den değil... Instagram özür diledi; ama Türkiye'den değil... Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı Filenin Sultanları Çin'i yenerek yarı finale çıktı Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar'' Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar''