Tek tip sigara paketleri bir kez daha değişiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sigara paketlerinde yapılacak olan değişiklikleri açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın açıkladığı tütün mamullerinde yapılan yeni düzenlemelere göre sigara paketlerinde kodlama bilgisi içeriği genişletilecek, üretim tarihi bilgisinin asgari gün-ay-yıl olarak bulunması zorunlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tütün mamullerinin üretim şeklinde ve piyasaya arzında birtakım düzenlemeleri hayata geçirdiklerini açıkladı.

Bakan Yumaklı, "Bakanlığımızdan piyasaya arz uygunluk belgelerinin verilmesinde uyulması zorunlu teknik düzenlemeler arasında yer alan Türk Standartlarında daha önce yapılan değişiklik sonrasında, (TS) 13444 Puro ve Sigarillo Standardındaki düzenlemeler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla değişiklik yapılması gereği hasıl oldu. Bu minvalde, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile tütün mamullerinin üretim şeklinde ve piyasaya arzında birtakım düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Tütün mamulü ticaretinde kayıt dışılığı önlemeye yönelik etkin bir takip mekanizması oluşturuyor ve özendirici birtakım unsurları ortadan kaldırıyoruz" dedi.

SİGARA PAKETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yönetmelik değişikliği sonrasında nargilelik tütün mamulü paketlerinde, içeriğindeki tütün oranının yazılması zorunlu olacak.

Bunun denetlenmesi amacıyla gerekli altyapı hazırlıkları yürütülüyor. Nargilelik tütün mamulü iç ambalajı üzerine üretim tarihi ve kodlama bilgisi yazılacak.

Nargilelik tütün mamulü paketleri silindir şeklinde olamayacak. Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla sigara paketlerinde kodlama bilgisi içeriği genişletilecek.

Bu bağlamda, sigara paketlerinde üretime ait hat/makine numarası ile vardiya numarası gibi bilgiler ile asgari gün-ay-yıl kodlaması, diğer tütün mamullerinde asgari gün-ay-yıl kodlanması zorunlu hale getirildi.

Takip ve izlemeyi sağlamak amacıyla tütün mamulü paketleri üzerinde yer alan üretim tarihi bilgisinin asgari gün-ay-yıl olarak bulunması zorunlu oldu.

GEÇİŞ SÜRECİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Öte yandan, tütün mamulü kullanımının teşvik edilmesinin ve özendirilmesinin önlenmesine yönelik de nargilelik tütün mamulü üretiminde renklendirici kullanımı yasaklanırken, sigara filtrelerinin silindirik form dışında herhangi bir şekilde olamayacağı düzenlemeyle hüküm altına alındı.

Diğer taraftan, sektörde faaliyet gösteren firmalara, ürünlerini yönetmelik değişikliği ile gelen düzenlemelere uygun hale getirmeleri için 31 Mart 2025'e kadar geçiş süreci tanındı. 31 Aralık 2025'ten sonra ise yönetmelikle getirilen değişikliklere uygun olmayan ürünler piyasada bulunmayacak.