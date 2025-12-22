  1. Anasayfa
Sigara ve alkolde yeni yıl zamları belli oldu

Sigara ve alkolde yeni yıl zamları belli oldu
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar da beklenen zamlar öncesi yeni yılda alkol ve sigara fiyatlarında uygulanabilecek fiyat artışlarını açıkladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar ise gerçekleşmesi beklenen zamları Elips Haber’den Albina Sıla Aslan’a değerlendirdi.

Sigarada 5 TL, alkollü içkilerde yüzde 15-20 oranında zam kapıda
Sigara ve alkollü içeceklere gelecek zammın ÖTV cetvelinin açıklanmasının ardından netlik kazanacağını belirten Dündar, mevcut koşullar dikkate alındığında sigarada paket başına yaklaşık 5 TL, alkollü içkilerde ise yüzde 15–20 aralığında bir fiyat artışı gerçekleşebileceğini söyledi.

Dündar, ilgili paylaşımda, “ÖTV oranı henüz açıklanmadı ilerleyen günlerde açıklandığında net bir şey söylemek mümkün olacak. Ama bizim tahminlerimiz alkole gelecek zam miktarı olarak yüzde 15 ve yüzde 20 oranlarında. Tabi bu ÖTV oranı ve maliyet zammı ile şekillenecek ama bizim beklentimiz yüzde 15 oranında. Sigara için de en fazla 5 TL gibi bir zam bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

