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  3. 03 Temmuz 2020 22:42

Sigara ve alkole vergi zammı!

Vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarlarında artış olduğunu ifade etti.

Sigara ve alkole vergi zammı!
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Bingöl, Twitter’da 26 Haziran tarihinde paylaştığı “Aksi bir karar alınmadığı takdirde her yıl olduğu gibi bu yıl da Temmuz başı itibariyle tütün ve alkol ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarına ilk 6 aylık ÜFE oranında güncelleme yapılacaktır” mesajını alıntılayarak yeni bir paylaşım yaptı.

Bingöl, “Az önce alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarında güncellemeye gidilmiştir. Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV tutarları %6,89 oranında artırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı listeye göre de alkol ve tütün ürünlerinden alınan maktu ÖTV tutarları artırıldı. Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. En ucuz sigaradan alınan ÖTV, 9.75 TL oldu.

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