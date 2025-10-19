Sigaraya bir zam daha geldi: En düşük sigara 90 TL oldu

Bundan sadece 1,5 ay önce zam gelen sigara fiyatlarına bugün itibariyle bir kez daha zam geldi. Philip Morris ve JTI grubunun ardından BAT grubu sigaralara da zam geldi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına Ekim ayı içinde yeni bir zam geleceğini açıklayan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, artış miktarının 5 TL civarında olacağını söylemişti. TBYD Başkanı Erol Dündar, ÖTV güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış beklediklerini ifade etmişti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın paylaştığı listeye göre BAT grubu sigaralara 5 TL zam geldi. Gelen zamla birlikte BAT grubunun en ucuz sigarası 90 TL olurken en pahalı sigarası ise 105 TL'ye yükseldi. İşte zamlı yeni sigara fiyatları Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından mozaiklenmiştir.