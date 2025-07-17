Sigaraya temmuz ayının ikinci zammı geldi

Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. JTİ sigara grubunda 3 Temmuz'da gelen zammın ardından ikinci bir fiyat artışı gerçekleşti.

Artan maliyetler ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiğini duyurdu.

Peş peşen gelen zamların ardından bazı sigara fiyatlarında 1-2 liralık artış meydana geldi.

JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.