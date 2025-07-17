Sigaraya temmuz ayının ikinci zammı geldi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. JTİ sigara grubunda 3 Temmuz'da gelen zammın ardından ikinci bir fiyat artışı gerçekleşti.
Artan maliyetler ve vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI sigara grubuna 3 Temmuz’daki zammın ardından ikinci kez zam geldiğini duyurdu.
Peş peşen gelen zamların ardından bazı sigara fiyatlarında 1-2 liralık artış meydana geldi.
JTI grubunda en ucuz sigara 82 TL, en pahalı sigara 96 TL oldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol