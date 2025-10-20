Sigaraya zam yağmuru: Fiyat listeleri güncellendi

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Philip Morris, JTI ve BAT grubunun ardından Imperial Tobacco ve TT grubu da sigara fiyatlarına zam yaptı.

Tütün ürünlerinde geçen hafta başlayan zam furyası devam ediyor. Philip Morris, JTI ve BAT grubundan sonra Imperial Tobacco ve TT grubu sigara fiyatlarına zam yaptı. 

Imperial Tobacco grubunda en düşük sigara fiyatı 88 TL, en pahalı sigaranın fiyatı ise 105 TL'ye yükseldi. TT grubunun paylaştığı yeni listeye göre ise sigara fiyatları 82 TL ile 100 TL arasında değişiyor. 

Zamlı fiyatlar 21 Ekim Salı günü itibariyle geçerli olacak. 

İŞTE GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Philip Morris Grubu: 95 TL – 105 TL
JTI Grubu: 90 TL – 105 TL
BAT Grubu: 90 TL – 105 TL
Imperial Tobacco: 88 TL – 105 TL
TT Grubu: 82 TL – 100 TL

