Siğil ameliyatında fenalaşan polis hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'taki bir hastanede siğil ameliyatı olan polis memuru Vedat T. operasyon sırasında fenalaştı. Vedat T., sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü Beşiktaş Levent'te bulunan bir estetik cerrahi hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Vedat T. (30) genital bölgesinde çıkan siğili aldırmak için hastanenin dermatoloji servisine gitti. Ameliyata alınan T., işlem esnasında fenalaştı.

Doktorlar, fenalaşan polis memurunu Bakırköy'de bulunan aynı hastanenin diğer şubesine sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru Vedat T. hayatını kaybetti.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

T.'nin ölümünün ardından hastaneye gelen polis ekipleri, durumu cumhuriyet savcılığına bildirdi. Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen talimat doğrultusunda, T.'nin ölümünde doktor hatası olup olmadığı anlaşılması için soruşturma başlatıldı. Polis memurunun cenazesi ise ailesinin yaşadığı Muş'a gönderildi.

DHA