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Sığınmacılara karşı çıkan CHP'li başkandan gündeme bomba gibi düşen yeni açıklama

Sığınmacılara karşı çıkan CHP'li başkandan gündeme bomba gibi düşen yeni açıklama

Türkiye'ye gelen sığınmacılar ile ilgili çıkışı olay olan CHP'li Bolu Belediye Başkanı CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tartışma yaratacak bir açıklama daha.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu.

Tanju Özcan, "Muhalefet yarım ağız erken seçim çağrısı yapıyor…" derken, "Samimi iseniz ülkenin bekası için Sine-i Millete dönün!" dedi.

Özcan, şunları yazdı:

"Ülkem sığınmacı istilasına uğradı,
Parlementonun işlevi kalmadı
Gençler işsiz
Esnaf çaresiz
Hükümet beceriksiz
Buna karşın muhalefet yarım ağız erken seçim çağrısı yapıyor…
Samimi iseniz ülkenin bekası için Sine-i Millete dönün! 
MEVZU VATANSA KOLTUK TEFERRUATTIR!!!"

 

Etiketler tanju özcan chp sığınmacı sığınmacı istemiyorum
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