Sığınmacılardan yeni taktik: ''Yüzerek geçiyorlar''

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy adasına geçmek isteyen göçmenler taktik değiştirdi. Adaya minik botlarla bir mil kadar yaklaşan göçmenler, engelle karşılaşmamak için denize atlayıp yüzerek karaya çıkmaya çalışıyor. Yunan sahil güvenlik ve AB Sınır Güvenlik Ajansı, Frontex’in ekipleri bu durum karşısında pek etkili olamazken, ekipler denizden boş botları topladı.



Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kilimli, Psemiros ve İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan göçmenler bu gece yarısı saat 03.00'ten itibaren Akyarlar Fener Burnu ile Aspat Mevkii'ne geldi.

Eşyalarının büyük bölümünü getirdikleri botların kılıfları ile birlikte sahilde bırakan ve küçük guruplar halinde botlara binen göçmenler yaklaşık 5 mil uzaklıktaki İstanköy adasına yaklaşık yarım mil ile bir mil kala Yunan sahil güvenlik ekiplerine yakalanmamak için denize atlayıp yüzerek karaya çıktı. Bazı göçmenlerin rota değiştirip Psemiros kayalıklarına çıktığı görüldü.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri denizden boş botları topladı.

MARKETLERDEN ALDIKLARI BOTLARIN BAZILARI PATLAK ÇIKTI



Göçmenler 40-50 kişininin bindiği, sadece insan kaçakçılığında kullanılan botların Yunan Sahil Güvenliği tarafından durdurulduğunu görünce minik plaj botlarını tercih ettiği görüldü. Bazı göçmenler süpermarketlerden aldıkları basit plaj botları ile kaçmaya çalıştı.

Ancak sahilden açıldıktan 100 metre sonra botun patlayıp su alması üzerine yürüyerek geri döndü. Göçmenlerin denize açıldıkları yerin sığ olması faciayı önledi.

Kara sularımıza giren Yunan Sahil güvenliğine Türk botları müdahale etti. Foto: Sözcü

TÜRK SAHİL GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

Sabah erken saatlerde botların geçişini önlemek için Yunan sahil güvenliğe ait iki bot Akyarlar ve Ortakent Yahşi açıklarından Türk sularına girmeye çalışınca gerginlik yaşandı, Türk botları Yunan botlarının önüne keserek kendi sularına kadar çıkardı.

İKİ FRONTEX BOTU 1 HELİKOPTER GÖREVE BAŞLADI

AB tarafından gönderilen Danimarka bayraklı Vikar ve Stella isimli iki Frontex botunun bu sabah göreve başladığı görüldü. Botlar İstanköy – Psemiros ve Kilimli (Kalimnos) adası arasında görev yaptı.

Bölgede halen 4 Türk sahil güvenlik botu ile 7 Yunan sahil güvenlik iki Frontex botu ve 1 helikopter bulunuyor. Yunanistan'ın İstanköy ve Kilimli adasına bu sabah saatlerinde 6 bot ile 65 kaçağın geçtiği öğrenildi.