Sigortaladim.com’dan Kasko Kredisi ile Kasko Sigortası İmkanı

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2023 Taşıt Kredileri Vade ve Kullandırım Oranları

Taşıt kredileri, bulunulan yıl içerisinde belirlenen oran ve vade sayısı doğrultusunda kişilere sunulur. Söz konusu oran ve vade sayıları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen karar ile belirlenir.

Bu doğrultuda 21 Şubat 2022 tarihinde BDDK tarafından verilen 10099’uncu karara göre; 2023 yılı içerisinde taşıt kredileri ve vade kullandırım oranlarında birtakım değişiklikler yapılacaktır. Yazının devamında taşıt kredi ve vade sayıları hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz.

Satış Bedeli 0 - 400.000 TL Aralığında Olan Taşıtlar İçin Taşıt Kredisi Oranları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun verdiği karar doğrultusunda, 2023 yılı içerisinde nihai fatura tutarı 0 ile 400.000 Türk lirası arasında olan taşıt alımları için kullandırılan krediler, araçların değerinin %70’ine kadar olacaktır.

Örnek vermek gerekirse; 2023 yılında satın alınacak olan 400.000 Türk lirası değerinde bir araç için maksimum 280.000 Türk lirası değerinde taşıt kredisi kullanılabilecektir. Aynı karar doğrultusunda, bu değer grubundaki araçlar için çekilecek olan krediler, maksimum 48 ay vadeli olarak verilecektir.

Taşıt kredisi kullanmak isteyen kişiler, bankalara ya da taşıt kredisi veren tüketici finansman şirketlere başvurmalarının ardından kredi alıp alamayacaklarını öğrenebilirler. Bankalarda kredi kullandırım süreci, diğer mecralara oranla daha uzun sürebildiğinden taşıt kredisi kullanmak isteyen kişiler bu süreçte tüketici finansmanı şirketlerini tercih ederek daha hızlı sonuç alabilir.

Satış Bedeli 400.001 - 800.000 TL Aralığında Olan Taşıtlar İçin Taşıt Kredisi Oranları

Satış bedeli 400.001 Türk lirasından yüksek olan araçlar için ise farklı taşıt kredisi oranları ve farklı vade sayıları belirlenmiştir. Buna göre satış bedeli 400.001 Türk lirası ile 800.000 Türk lirası arasında olan krediler, maksimum 36 aya böldürülebilecektir. Bu değer grubundaki araçlar için kişilere verilebilecek olan maksimum kredi miktarı ise araçların satış fiyatlarının %50’sine karşılık gelecektir.

Buradan hareketle 500.000 Türk lirası değerinde bir araç satın alacak olan kişilerin, bu araç için maksimum 250.000 Türk lirası taşıt kredisinden yararlanabileceği söylenebilir.

Bu süreçte bankaların faiz oranı, tüketici finansmanı şirketlerine göre daha avantajlı olabilmektedir. Fakat bu durum bankadan bankaya ve şirketten şirkete değişiklik gösterir.

Satış Bedeli 800.001 - 1.200.000 TL Aralığında Olan Taşıtlar İçin Taşıt Kredisi Oranları

Satış bedeli 800.001 Türk lirası ile 1.200.000 Türk lirası arasında olan taşıtlar için belirlenen taşıt kredisi oranları, diğer taşıt kredisi oranlarına göre daha aşağı bir seviye üzerinden belirlenmiştir. Buna göre değeri 800.001 ile 1.200.000 Türk lirası arasında değişen araçlar için kişilere verilebilecek olan taşıt kredisi, aracın satış fiyatının maksimum %20’sine tekabül edecek şekilde kullandırılacaktır.

Söz konusu değer grubunda olan araçları satın almak isteyenlere verilebilecek olan bu kredi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun aldığı karar göre maksimum 12 ay vadeli olacak şekilde verilebilecektir.

Örnek vermek gerekirse; 2023 yılı içerisinde değeri 1.000.000 Türk lirası olan bir araç satın almak isteyenler, bu araç için maksimum 200.000 Türk lirası değerinde taşıt kredisi kullanabilecek ve bu krediyi maksimum 12 ay vadeli olacak şekilde alabilecektir.