Şii gruplardan İsrail'e dron saldırısı: 2 yaralı

Şii silahlı grupların, İsrail Eliat kentine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan 2 drondan 1’i İsrail Donanması tarafından imha edilirken, diğer dron ise Eilat Limanı’na isabet etti.

İran yanlısı Şii silahlı grupların İsrail Eliat kentine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı. İran yanlısı Şii silahlı gruplar, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine dron saldırısı düzenledi. Saldırıda, kullanılan 2 drondan 1’i İsrail Donanması tarafından imha edilirken, diğer dron ise Eilat Limanı’na isabet etti. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, limanda hasar oluştu. İHA