Şii gruplardan İsrail'e dron saldırısı: 2 yaralı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Şii silahlı grupların, İsrail Eliat kentine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan 2 drondan 1’i İsrail Donanması tarafından imha edilirken, diğer dron ise Eilat Limanı’na isabet etti.
İran yanlısı Şii silahlı grupların İsrail Eliat kentine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı.
İran yanlısı Şii silahlı gruplar, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine dron saldırısı düzenledi.
Saldırıda, kullanılan 2 drondan 1’i İsrail Donanması tarafından imha edilirken, diğer dron ise Eilat Limanı’na isabet etti.
Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, limanda hasar oluştu.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol