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  2. Güncel
  3. 12 Mayıs 2017 20:13

Siirt'te 3 terörist öldürüldü

Siirt'te Herekol Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Siirt'te 3 terörist öldürüldü
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Siirt'in Pervari İlçesi yakınlarındaki Herekol Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlarda 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Siirt'in Pervari İlçesi yakınlarındaki Herekol Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Siirt ili Pervari ilçesi Herekol dağı bölgesinde, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nca müşterek yapılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensupları ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede genİş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi. 

DHA

terörle mücadele , terörist , siirt , pkk