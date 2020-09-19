Siirt'te bir ilçe karantinaya alındı

Şirvan'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca ilçe merkezi, 2 köy ve 1 mezra, 2 Ekim tarihine kadar karantinaya alındı. Şirvan Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, zorunlu haller dışında ilçe merkezine giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Şirvan ilçe merkezde Covid-19 test sonucu pozitif vakalarla yakın temaslı sayısındaki artıştan dolayı ilçemizde Covid-19 hastalığı salgınını önlemek ve insan sirkülasyonunu en aza indirmek için 18 Eylül 2020 cuma günü saat 22.00'dan itibaren tedarik zinciri, kamu personeli, ağır ve acil hastalar dışında giriş çıkışların yasaklanmasına. Şirvan merkezde görevli kamu personellerinden ilçe dışında ikamet edenler sadece mesai günlerinde ve bağlı oldukları birim amirinin bilgisi dahilinde ilçeye giriş-çıkış yapmalarına. Şirvan ilçemize bağlı Ormanbağı köyü ile Kayahisar köyünün Kayalık mezrasında ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıkması ve bu kişilerin adı geçen yerleşim yerlerinde yaşayan diğer vatandaşlar ile temaslı olmalarından dolayı Ormanbağı köyü ile Kayahisar köyünün Kayalık mezrasının tamamı 18 Eylül 2020 Cuma günü saat 20.00'dan 2 Ekim 2020 tarihine kadar 14 günlük karantina uygulamasına geçilmesine, Ormanbağı köyü ve Kayahisar köyünün Kayalık mezrasına giriş çıkışların 2 Ekim 2020 Cuma gününe kadar yasaklanmasına. İlçemize bağlı Soğanlı köyünde 3 hanenin köyde yaşayan vatandaşlarla yakın temaslı olmasından dolayı bu 3 hanelerin 18 Eylül 2020 günü saat 20.00'dan 2 Ekim 2020 tarihine kadar 14 günlük karantina uygulamasına geçilmesine, hanelere giriş çıkışların 2 Ekim 2020 Cuma gününe kadar yasaklanmasına. 18 Eylül ile 2 Ekim 2020 tarihleri arasında karantina altında tutulan yukarıda adı geçen yerleşim yerleri ve diğer adres sakinlerinin evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, hane sakinlerinin ihtiyaçlarını ücreti kendilerince karşılanmak üzere kolluk kuvvetleri personellerince o kişilere teslim edilmesine, durumun köy ve mahalle muhtarları ve hane halklarına tebliğ edilmesine, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 24'üncü maddesine göre İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu'nca birliğiyle karar verildi."