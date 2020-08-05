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  3. 05 Ağustos 2020 21:04

Siirt'te kaybolan iki çocuk bulundu

Siirt'in Baykan ilçesinde hayvan otlatmak için evden çıkan Ö.K. ve U.Y. gece eve dönmeyince jandarmaya haber verildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışması ile kaybolan iki çocuk bulundu.

Siirt'te kaybolan iki çocuk bulundu
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Baykan ilçesi Gündoğdu köyünde yaşayan Ö.K. ve U.Y. 4 Ağustos'ta öğle saatlerinde hayvan otlatmak için evlerinden çıktı. Gece eve dönmeyen yakınları, çocukların bulunması için jandarmaya haber verdi.

Jandarma, köye 1 Jandarma İç Güvenlik Timi (JİG), 2 güvenlik korucusu timi ve drone göndererek arama çalışmalarına başladı. Ertesi gün, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla arama alanı genişletildi. Kayıp çocuklar akşam saatlerinde Baykan ilçe yolunda bulunarak ailelerine teslim edildi.

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