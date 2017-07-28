SON DAKİKA
CUMHURİYET DAVASINDA KARAR ÇIKTI
Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !
Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !
Üç operatöre büyük şok ! Soruşturma açıldı
Üç operatöre büyük şok ! Soruşturma açıldı
Atama bekleyen öğretmen adayları için beklenen açıklama geldi
Atama bekleyen öğretmen adayları için beklenen açıklama geldi
Arabada unutulan cep telefonu bomba gibi patladı
Arabada unutulan cep telefonu bomba gibi patladı
Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu !
Acun Ilıcalı yine turnayı gözünden vurdu !
İstanbulluların beklediği açıklama: Kabus sona erdi !
İstanbulluların beklediği açıklama: Kabus sona erdi !
Dönüş başladı ! Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi
Dönüş başladı ! Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Temmuz 2017 17:53

Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !

Siirt'te teslim olan teröristin örgütün sözde "Herekol alan sorumlusu" olduğu bildirildi.

Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !
A+ A-

Siirt'in Pervari ilçesinde  teslim olan teröristin, örgütün sözde "Herekol alan sorumlusu" olduğu bildirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonda örgütün sözde "Herekol alan sorumlusu" olduğu belirtilen bir terörist  güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK  mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde  başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu"nun sürdüğü  bildirildi.

3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay  Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile güvenlik korucularının  katılımıyla yürütülen operasyonda terör örgütünün sözde "Herekol alan sorumlusu"  olduğu değerlendirilen bir teröristin silah ve teçhizatıyla Doğanköy Jandarma  Karakol Komutanlığına teslim olduğu ifade edilen açıklamada, halkın huzur ve  güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

AA

terörist , teslim , herekol sorumlusu , pkk , siirt
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM