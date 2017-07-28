Siirt'te teslim olan terörist bakın kim çıktı !

Siirt'in Pervari ilçesinde teslim olan teröristin, örgütün sözde "Herekol alan sorumlusu" olduğu bildirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda örgütün sözde "Herekol alan sorumlusu" olduğu belirtilen bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu"nun sürdüğü bildirildi.

3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla yürütülen operasyonda terör örgütünün sözde "Herekol alan sorumlusu" olduğu değerlendirilen bir teröristin silah ve teçhizatıyla Doğanköy Jandarma Karakol Komutanlığına teslim olduğu ifade edilen açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.