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  3. 26 Temmuz 2017 23:48

Silah kaçakçılarına operasyon

Balıkesir'de bir ev ve iş yerine yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

Silah kaçakçılarına operasyon
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Ayvalık ilçesinde  bir ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 1 kişi  gözaltına alındı

Ayvalık ilçesinde bir ev ve iş yerine düzenlenen  operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. 

Polis ekipleri, R.A'nın (32) silah kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbar  üzerine bu kişinin ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, bir  mavzer, bir pompalı tüfek, 5 av tüfeği, bir havalı tüfek, farklı çaplarda 459  tabanca mermisi, 16 G3 mermisi, 104 av tüfeği kartuşu, bir pala, 2 hançer, bir  kasatura, bir bıçak, bir açılır kapanır cop, 2 kelepçe, bir muşta ve 2 keskin  nişancı dürbünü ele geçirildi.

R.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

balıkesir , Silah kaçakçılığı
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