Silah zoruyla cinsel ilişkiye girdiler !

45 yaşındaki Jorge Murrieta ve 39 yaşındaki Brenda Acuna-Aguero, dün ortaya çıkan mahkeme belgeleriyle birlikte ABD’de gündem oldu. Geçen hafta yakalanan çift; adam kaçırma, tecavüz ve şantaj gibi suçlamalarla karşı karşıya.

ABD’nin Phoenix kentinde yaşayan sevgililerin, 8 Nisan’da Meksikalı bir işçiyi yardım bahanesiyle evlerine götürdükleri bildirildi. Eve gittikten sonra, Acuna-Aguero işçiyle cinsel ilişkiye girdi. Bu sırada Murrieta yan odada olanları kaydetti.

Daha sonra Murrieta tüfeğini çıkardı ve işçiye sevgilisiyle tekrar cinsel ilişkiye girmesini emretti. Mağdur işçi, istenileni yaptıktan sonra pasaportu ve ehliyeti elinden zorla alınarak evden kovuldu.

Çift, eğer ertesi gün para vermezse, işçinin Meksika’da yaşayan eşinin görüntüleri izleyeceğini söyledi.

Para vermeyen işçi, eşinden gelen haberle sarsıldı. Eşinin hesap sorması üzerine, polise gitti.

Üç kişinin de telefonlarına el koyan polis, işçinin iddialarına hak verdi. Çift de sorguda itirafta bulundu. Murrieta, 4 erkeğe daha aynı oyunu oynadıklarını belirtti.

Hapse atılan çift, yargıdan çıkacak sonucu bekliyor.