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  3. 27 Haziran 2017 10:55

Şile sahillerine Suriyeli akını ! Zabıta girişleri durdurdu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Şile sahilleri doldu taştı. Zabıtalar plaja girişleri durdurdu.

Şile sahillerine Suriyeli akını ! Zabıta girişleri durdurdu
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Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin önde gelen terihlerinden biri, aslında ilki Şile sahilleri oluyordu, bu bayram da öyle oldu. Onbinler Şile sahillerine aktı, plajları doldurdu. İlçeye giriş çıkışlarda trafik de durma noktasına geldi. Yoğunluk öylesine arttı ki plaj girişinde görevlendirilen zabıtaların, tatilcileri plajların dolduğu konusunda uyardığı ve geri çevirdikleri görüldü.  Geçtiğimiz yıllara göre gözlerden kaçmayan, en dikkat çekici fark ise plajları dolduranların arasında yabancıların çokluğu oldu. Bunların arasında ilk sırayı Suriyeliler'in aldığı görülüyor. Yabancı uyrukluların çokluğu değil ama sahilde yol açtıkları manzaralara dikkat çekip bu durumdan şikayetçi olduklarını söyleyenlerin sayısı da az değil. 

 

 

DHA

sahil , zabıta , şile , bayram tatili