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  3. Bir CHP'li belediye başkanı daha tutuklandı! 18 isim gözaltındaydı...

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve 9 kişi yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Silivri Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişme yaşandı. Mahkemeye sevk edilen, aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haber3

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adli süreç kritik bir aşamaya ulaştı.

Mali şube ekiplerinin belediyedeki yolsuzluk iddiaları üzerine başlattığı geniş çaplı operasyonun savcılık ve mahkeme adımları şu şekilde gerçekleşti:

Operasyon kapsamında ilk etapta aralarında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki adli işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık makamı, alınan ifadelerin ardından 11 şüpheliyi tutuklama talebiyle, geriye kalan 7 kişiyi ise adli kontrol şartı uygulanması talebiyle mahkemeye sevk etti.

Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkan 11 şüpheliden 10'u hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen isimler arasında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da yer aldı.

Mahkemeye sevk edilen 11 kişilik gruptan Adem Kalaba'nın adli işlemlerinin ise henüz devam ettiği öğrenildi.

 

İHA

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Etiketler silivri Silivri Belediyesi Bora Balcıoğlu istanbul mali şube operasyon yolsuzluk soruşturması video
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