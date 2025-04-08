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Silivri Cezaevi'nde şok iddia: ''Tutuklu öğrenciyi boğmaya çalıştılar''

Silivri Cezaevi'nde şok iddia: ''Tutuklu öğrenciyi boğmaya çalıştılar''
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası pretostolara katıldığı için tutuklanan öğrencilerden birinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddia edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan ''yolsuzluk'' ve ''terör'' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. 

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Eylemlerde gözaltına alınan aralarında çok sayıda öğrencinin de bulunduğu yüzlerce kişi tutuklandı. 

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin haberine göre, tutuklanan öğrencilerden birinin, İstanbul Silivri’deki Marmara 3 No’lu E Tipi Cezaevi’nde kaldığı koğuşta başka bir tutuklunun saldırısına uğradığı iddia edildi. Cezaevi yönetiminin saldırgan hakkında herhangi bir işlem yapıp yapmadığı ise henüz bilinmiyor. Gönüllü avukat B.A., 7 Nisan’da öğrendiklerini belirttiği olayın ayrıntılarını aktardı. 

B.A.’ın iddiasına göre saldırı; Marmara 3 No’lu Cezaevi’nin E3 koğuşunda meydana geldi. Farklı bir suçtan hükümlü olan bir kişi, "Siz teröristsiniz" diyerek tutuklu öğrencilere önce sözlü saldırıda bulundu, ardından ise bir öğrenciyi uykusunda boğmaya çalıştı. B.A., “Önce çıplak elleriyle, daha sonra iple boğmaya çalışmış. Her iki durumda da diğer tutuklu öğrenciler müdahale etmiş” dedi.

Saldırganın, müdahale sonrası bir başka öğrenciye dönerek “Bu gece biri ölecek” şeklinde tehditte bulunduğunu söyleyen B.A., “Çocuklar bu tehdit üzerine gardiyanlara durumu iletti. Talepleriyle saldırgan kişi yan koğuşa alındı” diye konuştu.

GÜVENLİK SORUNU SÜRÜYOR

Ancak B.A., saldırganın yan koğuşa alınmasının güvenliği tam olarak sağlamadığını vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

“Yan koğuşta da benzer suçlamalarla tutuklu öğrenciler var. Bu kişi hızlıca uzaklaştırılmalı. Aksi halde güvenlik riski devam ediyor.”

B.A., “Herhangi bir disiplin cezası verildi mi, hücre cezası uygulandı mı, bu konularda net bir bilgiye ulaşamadık” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMIYORUZ”

B.A., konuya ilişkin gönüllü avukatlarla hazırlık içinde olduklarını ve müdahil olacaklarını belirtirken, gönüllü avukatlar olarak öğrencilerle iletişimi sıklaştırdıklarını söyledi. Ailelere seslenen B.A., “Endişe duymaları çok anlaşılır ama olaydan haberdarız. Gerekli adımları atıyoruz. Çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet

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Etiketler silivri cezaevi öğrenci ekrem imamoğlu protesto
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