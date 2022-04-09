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''Silivri Cezaevi'nde toplu intihar'' iddiasına jet yanıt

''Silivri Cezaevi'nde toplu intihar'' iddiasına jet yanıt

Silivri Cezaevi'nde toplu intihar yaşandığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan "Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplu intihar olduğuna ilişkin yapılan paylaşımlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda algı oluşturmaya yöneliktir. Sosyal medyada yer alan gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA

Etiketler silivri cezaevi toplu intihar
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