Silivri cezaevinin adı değişti, yeni tabela asıldı

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün tabelası Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirildi.

İstanbul Silivri Cezaevi tabelası Marmara Cezaevi olarak değiştirildi.



Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı.

Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapmıştı.

DHA