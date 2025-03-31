Silivri'de cezaevindeki ''Her Şey Çok Güzel Olacak'' Berkay'dan mesaj var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki seçim kampanyasına damga vuran "Her şey çok güzel olacak" sözlerinin sahibi Berkay Gezgin, İmamoğlu protestolarının ardından tutuklu olarak bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden avukatı aracılığıyla mesaj paylaştı.

19 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yöneticinin gözaltına alınmasının ardından ülke geneline yayılan protesto eylemleri sırasında Saraçhane'de gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Berkay G.'den mesaj var.

İmamoğlu'nun katıldığı tüm seçimlerdeki sloganı haline gelen "Her şey çok güzel olacak" ifadesini başlatan Berkay G. ile görüşen avukatı Metin Altan, Berkay'ın kendi el yazısıyla yazdığı mesajını okudu.

İşte Berkay G.'nin o notu:

"Bu ülkede göreceğimiz günler adına mücadelesini esirgemeyen, desteği hiç bırakmayan herkese bin selam olsun. Sizler arkamızda oldukça her şey çok güzel olacak. İyi ki varsınız."