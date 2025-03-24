Silivri'de cezaevine konulan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntü geldi

Dün tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla tutuklanmasına, terör soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildikten sonra İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak Silivri'deki Marmara cezaevine konuldu.

Birçok siyasi tutuklunun bulunduğu İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne dün saat 16.00 sıralarında getirilen İmamoğlu'nun o anlara ilişkin bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Ayrıca ODATV'nin haberine göre dün oruç tuttuğu öğrenilen İmamoğlu'nun cezaevindeki ilk gününde orucunu mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner, şehriyeli bulgur pilavı ile ayran ile açtığı öğrenildi.

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