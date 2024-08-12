  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Silopi'de maden servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var

Silopi'de maden servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var

Silopi'de maden servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki bir madencilik işletmesinin servis aracında yolda ilerlerken patlama yaşandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2'si ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi ilçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır" dedi.

 'ÇOK YÖNLÜ TAHKİKAT BAŞLATILDI'

Yerlikaya, "Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Etiketler maden araç Silopi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu Beşiktaş yeni transferini resmen duyurdu Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti Yaz boyunca ünlü, ünsüz, fenomen, sıradan vatandaş herkese ''abe sıcaktır'' dedirtti Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Sevgiyle kalın dedi ve... Genç doktorun intiharı kamerada Elektrik ve mazot zammı sonrasında bir dev zam talebi daha Elektrik ve mazot zammı sonrasında bir dev zam talebi daha 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası 15 soruda kentsel dönüşümte ''Yarısı Bizden'' kampanyası Sıcaktan kavrulmaya hazır olun Sıcaktan kavrulmaya hazır olun Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Türkiye'de yeni salgın alarmı: Aciller dolup taştı... İshal, bulantı ve kusma Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Facia böyle geldi: 9 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem başlıyor Tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerinde yeni dönem başlıyor Süper Lig'in 1'inci haftasında şampiyonluk tahminleri belli oldu Süper Lig'in 1'inci haftasında şampiyonluk tahminleri belli oldu
İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor İnternetteki ikinci el ilanlarında yeni dönem başlıyor Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı Yassıtepe'deki kazılarda 5 bin yıllık tarih ortaya çıkartıldı Japon deprem uzmanından 32 ilimiz için ilçe ilçe deprem uyarısı Japon deprem uzmanından 32 ilimiz için ilçe ilçe deprem uyarısı Yavru kedileri sopayla öldüren cani tutuklandı Yavru kedileri sopayla öldüren cani tutuklandı Sokak hayvanları için bunu yazan bir doktor: ''Canlı canlı derisini yüzerim' Sokak hayvanları için bunu yazan bir doktor: ''Canlı canlı derisini yüzerim' O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... O Türkiye'nin Urartu dili bilen son kişisi... Chery'nin şarj edilebilir elektrikli sedanı Arrizo 8'in menzili olay olacak Chery'nin şarj edilebilir elektrikli sedanı Arrizo 8'in menzili olay olacak Zammı bekleyen emekliye, sinema indirimi geldi Zammı bekleyen emekliye, sinema indirimi geldi Bu sefer musilaj değil... Marmara Denizi'ndeki yeni tehdit Bu sefer musilaj değil... Marmara Denizi'ndeki yeni tehdit Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu Türk askeri En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na damga vurdu