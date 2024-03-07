Şimdi de ''oy kullanacağınız sandık değişti'' dolandırıcılığı

Telefon dolandırıcıları şimdi de her vatandaşı kolayca kandırabilecek bir yönteme başvurdu. Kurbanlarına "oy kullanacağınız sandık değişti" SMS'i gönderen dolandırıcılar vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyor.

Telefon dolandırıcıları şimdi de 31 Mart yerel seçimlerini fırsata çevirmek için kolları sıvadı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinin tasarımını kopyalayan dolandırıcılar vatandaşlara "oy kullanacağınız sandık değişti" SMS'leri ile bir "sandık sorgulama" bağlantısı gönderiyor.

SMS'i gerçek sanan vatandaşlar bu sorgulama bağlantısına gidip kişisel bilgilerini kendi elleriyle dolandırıcılara verebilir.

Dolandırıcıların gönderdiği bağlantı üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor.

Sabah gazetesinin haberine göre uzmanlar, kesin listelerin açıklanmasının ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirterek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu açmayın" uyarısında bulunuyor.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor.

YSK, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini istedi.

"YSK'dan arıyoruz" diyorlar

Dolandırıcılar sadece SMS ile değil aramalarla da aynı vurgunu hedefliyor. Genellikle 444 veya 850 ile başlayan numaralardan gelen aramalarda, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma süreci başlatılıyor. YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirtiyor.

Sabah Gazetesi