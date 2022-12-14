Şimdi ne olacak ? İmamoğlu görevden mi alınacak ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı sonrasında "şimdi ne olacak" sorusu yanıt buldu... İmamoğlu görevden alınabilir!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret iddiasıyla, hapis cezası ve siyasi yasak talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, en üst sınırdan hapis cezasının yanı sıra İmamoğlu hakkında TCK'nin 'siyasi yasak' içeren 53. maddesinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca TCK'nın 53. maddesine göre siyasi yasak getirildi.

Mahkeme, ayrıca İmamoğlu’na verdiği cezada takdir indirimi uygulamadı.

Peki şimdi ne olacak ?

Kararın Yargıtay tarafından onanması halinde İmamoğlu siyasi yasaklı hale gelecek. Eğer karar temyizde kesinleşirse Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığından alınacak.

Ancak hapis cezası 3 yıldan az olduğu İmamoğlu hapse girmeyecek. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak. İBB'de Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olduğu için yerine AK Parti'den bir kişi başkan seçilecek.