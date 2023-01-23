Simit fiyatlarına bir zam daha

Ankara’da simit fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Yaklaşık yüzde 40 oranında zamlanan simit fiyatları 7 TL'ye yükseldi.

Ankara'da simite yüzde 40 zam yapıldığı aktarıldı. Yeni fiyatlar 23 Ocak 2023 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, ham maddeye yüzde 200’ün üzerinde zam geldiğini belirtmiş ve ocak ayında yapılacağını açıklamıştı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Delibaş bu açıklamadan günler sonra simitin yeni fiyatını duyurdu.

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur.”