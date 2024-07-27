Simit fiyatlarına ''çaktırmadan'' zam geldi

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar aralıksız sürerken resmi fiyatı 10 TL olan simit şimdiden 12,5 ve 15 TL'den satılmaya başlandı.

İstanbul’da, resmi olarak en son Ağustos 2023’te yüzde 33 zamlanarak 7.5 liradan 10 liraya çıkan simit fiyatları, o tarihten bu yana gayriresmi olarak artmaya devam ediyor. Birçok fırın geçen kasımdan bu yana simidi 12.5 TL’den satarken son günlerde yine gayriresmi yapılan zamla 15 liradan satılmaya başlandı.

Cumhuriyet'ten Didem Ernez'in haberine göre, ekmek gibi izne tabi olan simitte resmi artışı beklemeden fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, “Elektriğe yüzde 35 zam geldi. Fırın elektrikle çalışıyor. Kiralar desen aldı başını gidiyor. Herkes yapıyor biz de yaptık” dedi. İstanbul Un-İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir de resmi zam için çalışmaların yapıldığını fakat ilgili esnaf komisyonunun hâlâ toplanmadığını belirterek şunları söyledi:

“Esnafın da bir dayanma gücü var. Un, yağ, pekmez, kira fiyatları artıyor. Yılbaşından bu yana uğraşıyorum fakat komisyon toplanmadı. Esnaf için kimse adım atmıyor.” Ekmekte ise konuştuğumuz fırıncılar yakın zamanda zam beklerken Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Çetin Keçeli, “Kalitesine göre çuvalı 650-700 TL olan una aybaşı itibarıyla yüzde 5-7 zam gelecek. Bununla birlikte eylül ayında ekmeğe de zam bekliyoruz” dedi.

"Gerekirse simit yiyeceğiz"

Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet