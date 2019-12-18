Simit Sarayı dosyası Rekabet Kurumu sitesinden kaldırıldı

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Simit Sarayı Yatırım AŞ'nin sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20 milyon 706 bininin Kavukçu Yapı Sanayi İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ tarafından Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye devrine ve eş zamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul neticesinde Ziraat Girişim'in ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmesi suretiyle Simit Sarayı'nın sermayesini temsil eden payların toplam yüzde 51'ini elde etmesine yönelik" başvuru yapıldı.

ANKA'da yer alan habere göre, bu başvuru ilerleyen saatlerde Rekabet Kurulu’nun sitesinde yer alıyordu. Ancak 2019-3-79 dosya numarası ile 12 Aralık 2019 tarihini taşıyan dosyaya kullanıcılar ulaşamadı.

“TASVİP ETMEM MÜMKÜN DEĞİL”

Ziraat Bankası’nın Simit Sarayı’nı alacağı iddialarına dair konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, ‘Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Benim bunu tasvip etmem mümkün değil. Geçmişte kamu bankalarının görev zararı olayları sebebiyle nasıl battığını hatırlayın; bütün kamu bankaları görev zararı adı altında çökertilmişti. Biz geldik, önce kamu bankalarımızın tamamını görev zararlarından kurtardık. Şu anda Ziraat sadece ulusal değil uluslararası alanda önde gelen bankalardan bir tanesi. Halkbank da Vakıfbank da öyle. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Vakıfbank’ta belli bir oranda hissesi var. Yeni atılan adımla Vakıflar Genel Müdürlüğü bundan sonra hizmet etmede büyük bir imkana sahip olacak. Yatırımlarını vakıf hizmetlerinde daha etkin gerçekleştirecek.”