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  3. 23 Aralık 2019 10:10

Simit Sarayı'nın özel uçağından Binali Yıldırım indi!

Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'nı satın almak için Rekat Kurulu'na başvurmasının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışmaları büyütecek bir fotoğraf ortaya çıktı. Eski Başbakan Binali Yıldırım Simit Sarayı'na ait özel uçağı kullanırken görüntülendi.

Simit Sarayı'nın özel uçağından Binali Yıldırım indi!
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AK Partili eski Başbakan Binali Yıldırım’ın Simit Sarayı’nın uçağını kullandığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, eski başbakan Binali Yıldırım’ın Simit Sarayı’nın uçağını kullandığı duyurdu.

Tuncay Özkan’ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta Binali Yıldırım kapısının sağ tarafında Simit Sarayı’nın logosu bulunan uçaktan inerken görülüyor.

Özkan mesajında “Uçan saraydan Uçan Simit Sarayı’na… Hayırlı olsun… Çay simit hesabından Simit Sarayı’nın uçağına geldiniz. Parasını millete ödettiniz, yakışıyor mu?” diye yazdı.

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