Simit Sarayı'nın özel uçağından Binali Yıldırım indi!

AK Partili eski Başbakan Binali Yıldırım’ın Simit Sarayı’nın uçağını kullandığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, eski başbakan Binali Yıldırım’ın Simit Sarayı’nın uçağını kullandığı duyurdu.

Tuncay Özkan’ın Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta Binali Yıldırım kapısının sağ tarafında Simit Sarayı’nın logosu bulunan uçaktan inerken görülüyor.

Özkan mesajında “Uçan saraydan Uçan Simit Sarayı’na… Hayırlı olsun… Çay simit hesabından Simit Sarayı’nın uçağına geldiniz. Parasını millete ödettiniz, yakışıyor mu?” diye yazdı.

BİNALİ YILDIRIM VE AKP'Lİ VEKİLLERİN SİMİT SARAYI'NA AİT ÖZEL UÇAĞI KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI



Uçan saraydan Uçan Simit Sarayı'na... Hayırlı olsun... Çay simit hesabından Simit Sarayı'nın uçağına geldiniz. Parasını millete ödettiniz, yakışıyor mu? pic.twitter.com/DYpOz5OCtK