Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: Tetikçi yakalandı
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olarak her yerde aranan Eray Ö., yakalandı. Günlerdir Ö.'nın izine ulaşmaya çalışan ekipler, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Ö.'yı, Edirne Uzunköprü'de yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
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