Sinan Ateş cinayetinin bilirkişi raporunda şoke eden ayrıntı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine dair bilirkişi raporunda Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı tarafından istediği ayrıntısı yer aldı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine dair bilirkişi raporunda, Sinan Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı A.Y.'ın istediği ortaya çıktı.

Eski MHP'li milletvekili O.K.'un evinde yakalanıp serbest bırakılan T.D.’ın sildiği, ancak özel bir program sayesinde verileri kurtarılan telefondan, Sinan Ateş suikastının aylar önce planlandığını ortaya koyan bilgiler çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, raporda, cinayetten sonra tetikçi E.Ö.’yı kaçırdığı iddia edilen Eski MHP'li milletvekili O.K.'un evinde yakalanıp serbest bırakılan T.D.’ın temizlediği cep telefonundan özel bir program sayesinde kurtarılan veriler yer aldı.

Raporda, özellikle eski MHP Milletvekili O.K.’un Ankara’da kullandığı evde yakalandığı ortaya çıkan T.D.’a ait yazışmalar dikkat çekti.

Haberde verilerin, Sinan Ateş’in öldürülmesinden dokuz ay öncesinden başlanarak takip edildiğini ortaya koydu.

Raporda yer alan yazışmalardan birinde, T.D.'ın soruşturma kapsamında tutuklanan cinayet büroda görevli Komiser M.E.A.’ya, 10 Mart 2022’de “Amirim bizim GB (Genel Başkan) istedi de, 0505 …. telefon numarası, adres lazım bize sana zahmet olmazsa” şeklinde mesaj gönderdiği, M.E.A'nın da numarayı sistemden sorguladıktan sonra, Sinan Ateş’i kastederek, “Reis önceki GB’ye çıkıyor bu numara” yanıtını verdiği, T.D.’ın “Aynen reis, onun ipini çekmişler” yanıtını verdiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, bu yazışmadan yaklaşık 1,5 saat sonra T.D.’ın telefonunun “notlar” bölümüne Sinan Ateş’in adresini kaydettiğine dikkat çekildi.

Sinan Ateş’in, kendisinden sonra Ülkü Ocakları Başkanlığı’na getirilen 1A.Y.’ın talimatıyla takibe alındığını gösteren bilgilerin yer aldığı belirtilen bilirkişi raporundaki yazışmalara göre; T.D., eski MİT mensubu olduğu iddia edilen Ç.Z.’dan gelen Sinan Ateş’in konum bilgilerini A.Y.’a “Araştırmalarım devam ediyor efendim, az önce böyle bilgi aldım, arz ederim” diyerek ilettiği kaydedildi.

Sinan Ateş’in, İstanbul Ataşehir’de olduğuna dair anlık konum bilgisini ileten Ç.Z.'nun, birkaç gün sonra T.D.’a “İstanbul’daki adreste bulamadılar mı?” sorusunu yönelttiği, T.D.'ın da “Olumsuz abi, yer uygun değildi” yanıtını verdiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda bu konuşma için, “Sinan Ateş’e bu tarihte İstanbul ilinde eylem yapılacağı, ancak yerin uygun olmadığı anlaşılmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, eski MHP Milletvekili O.K.’dan sonra, geçen Mayıs ayında Ülkü Ocakları Genel Başkanı A.Y. ve Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ö.Ş.’yı da dosyaya "şüpheli" olarak kaydettiği öğrenildi.

İki isim hakkında, yurtdışına çıkış yasağı konduğu da bildirildi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ... NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi E.Ö., eylemi organize eden D.C., eski Ülkü Ocakları yöneticileri T.D., E.Y. ve avukat S.Ö. ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

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