Sinan Ateş davası sanığı öldürüldü; Ayşe Ateş'ten açıklama geldi

Güncelleme:

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın sanıklarından Avukat S.Ö.'nün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi sonrası Ayşe Ateş'ten ilk açıklama geldi.

İstanbul Şişli'de uzun namlulu silahlarla saldırıya uğrayan Avukat S.Ö. hayatını kaybetti. 

Avukat S.Ö., eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava kapsamında bir süre tutuklu kalmıştı. 

AYŞE ATEŞ'TEN AÇIKLAMA

Saldırının ardından Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, X hesabından açıklama yaptı. Ateş, daha önce suikast sonucu hayatını kaybeden sanıklardan S.Ö.'nün can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine bildiriğini belirtti.

Ayşe Ateş'in açıklaması şöyle:

"Katıldığım son duruşmada Sinan Ateş suikastine karışıp soruşturma ve kovuşturma süreci boyunca hakkında kuvvetli şüphe veya maddi delil bulunan, hüküm giyen ya da kovuşturması devam eden şahıslardan özellikle D.Ç., T.D., E.Y. ve S.Ö.'nün can güvenliğinin sağlanması gerektiğini mahkeme heyetine iletmiştim. Çünkü süreç artık kamuoyunun gözü önünde ilerlemiyordu ve arka planda sıcak gelişmeler yaşanıyordu.

Özellikle S.Ö.'nün Apple'dan cihaz bilgilerinin gelmesi önemliydi ve devam eden diğer soruşturma dosyasında Sinan Ateş suikastine ilişkin yer alan iddialar çok ciddiydi. Zamanın beni haklı çıkarmasını değil adaletin yerini bulmasını istiyorum.

Ne kadar alçak da olsalar insanlıktan nasiplerini almamış da olsalar eli kanlı katillerin can güvenliğinin sağlanması bu siyasi cinayetin aydınlatılması noktasında önem arz ediyor. Çünkü hepsi konuşacak ve bu siyasi cinayeti onlara ihale eden asıl canilerin adını verecek."

Etiketler ayşe ateş sinan ateş cinayet suikast avukat
