Sinan Ateş'in annesi Saniye ateş sessizliğini bozdu

Sinan Ateş davasında 3'üncü celse görülürken annesi Saniye Ateş, sessizliğini bozarak "Oğlum siyasi cinayeti kurban gitti" dedi.

Eski Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava Ankara'da sürüyor. Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki duruşma salonunda davayı takip edenler arasında bulunan Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş 18 aylık sessizliğini bozdu.

Sinan Ateş'in öldürülmeden önce bir aile toplantısı yaparak aldığı tehditleri anlattığını belirten Saniye Ateş, “Bazı insanların kalemini kırdıklarını, kendisine suikast düzenlemek için kiralık katil aradıklarını bizimle paylaşmıştı. Benim yüzümdeki tedirginliği ve üzüntüyü görünce 'anne üzülme Allah bizimle beraber. Ben yanlış bir şey yapmadım, bana bir şey olmaz' diyerek beni sakinleştirmişti” dedi.

'NEDEN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ HÂLÂ BİLMİYORUM'

18 aydır büyük bir çöküntü içerisinde olduğunu söyleyen Saniye Ateş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oğlumun yokluğunu kabullenemiyorum. Benim oğlumun herkese faydası vardı. Vatanın milletini seven biriydi. Beni en çok rahatsız eden ise hâlâ oğlumun neden öldürüldüğünü bilmiyorum.”

Mahkeme sürecinin kendisi için zorlu başladığını belirten Saniye Ateş, “Oğlumu benden alanlarla karşı karşıyayım ama onlara bir şey söyleyemiyorum. Oğlumu benden alanlar sık sık mahkeme heyetine bir aileleri ve çocukları olduğunu ve mağdur olduklarını anlattılar. Bunu anlatanlar benim oğlumun çocuklarını ve beni hiç düşünmediler mi bunu anlamıyorum. Madem bir aileleri ve çocukları var keşke bu alçak cinayeti tasarlamadan önce biraz bizim yerimize kendilerini koysalardı.

'SİYASİ BİR CİNAYETE KURBAN GİTTİ'

Mahkemeden adalet beklediklerini ifade eden Saniye Ateş, oğlunun siyasi bir cinayete kurban gittiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu davada her şey aydınlatılmıştır ve karanlık hiçbir yeri yoktur. Bütün her şey ortadadır. Oğlum siyasi bir cinayeti kurban gitmiştir ve failleri de bellidir. Biz faillerin hikayelerini ve yalanlarını dinlemek istemiyoruz. Devletimizin irade koyup bir an önce adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Artık anne yüreğim dayanmıyor beni anlayabiliyorsunuz değil mi? Kalbim çok acıyor sabahlara kadar uyuyamıyorum sadece adalet bekliyorum.”

AİLESİNİ TOPLAYIP TEHDİTLERİ ANLATMIŞ

Sinan Ateş'in öldürülmeden önce bir aile toplantısı yaptığını belirten Saniye Ateş, Sinan Ateş ile bu süreçte görüşme sıklıklarının arttıklarını belirtti. 12 Punto’da yer alan habere göre Saniye Ateş “Oğlumla çok sık görüşürdüm. Son zamanlarda üzerindeki baskıdan ve tehditlerden dolayı görüşme sıklığım daha da artmıştı. Oğlum malum bu davada yargılanan şahıslardan ve mensup oldukları yapıdan sürekli ölüm tehdidi alıyor ve sosyal medyadan bir operasyona tabi tutuluyordu. Olaydan bir hafta önce Bursa'ya geldiğinde bir aile toplantısı yaptık ve tüm yaşanan olayları anlatmıştı. Bazı insanların kalemini kırdıklarını, kendisine suikast düzenlemek için kiralık katil aradıklarını bizimle paylaşmıştı. Benim yüzümdeki tedirginliği ve üzüntüyü görünce 'Anne üzülme Allah bizimle beraber. Ben yanlış bir şey yapmadım, bana bir şey olmaz' diyerek beni sakinleştirmişti” şeklinde konuştu.

'AZMETTİRENLER ADALET ÖNÜNE ÇIKMADAN ALLAH CANIMI ALMASIN'

18 aydır nefes almadığını ve azmettirenler adalet önüne çıkana kadar mücadele edeceğini söyleyen Saniye Ateş, “Beni şimdi ayakta tutan şey oğlumun, eşimin ve bizlerin ömrünü verdiği bir yapıya sızmış hainler tarafından şehit edilen oğlumun adalet önünde hesabını sormak. Adalet tecelli edene kadar azmettiriciler adalet önüne çıkana kadar asla vazgeçmeyeceğim. Allahtan da tek dileğim bugünleri görmeden benim canımı almasın” dedi.

'TORUNLARIM ANLAYAMIYORLAR'

Torunlarına ellerinden geldiği kadar olayları yansıtmamaya çalıştıklarını belirten Saniye Ateş, “Onlar da artık bir an önce adaletin tecelli etmesi ve acılarımızın bir nebze orada olsa hafiflemesini istiyorlar. Tabii ki çocuklar oğlumun kendi sofrasına oturduğu arkadaşları tarafından böyle bir ihanete uğrayıp katledilmesini anlayamıyorlar. Zihinlerinde babalarının veya dayılarının neden öldürüldüğünü anlamıyorlar hep ve soruyorlar, 'anneanne bizim babamız, dayımız çok iyi insandı. Herkese yardım ederdi, neden öldürdüler ki' diye. Biz inanın bu soruların cevabını vermekte çok zorluk çekiyoruz” diye konuştu.