Sınav soruları çalındı mı? Sosyal medya bu olayı konuşuyor!

Bir kişi, TYT'de hangi sorunun sorulacağını 4 gün önceden bilince sosyal medyada "sınav soruları çalındı mı?" iddiaları gündem oldu.

Bir kişinin, bir Youtube videosunun altına, videodaki konunun hangi sınavda çıkacağını ve kaçıncı soru olacağını 4 gün önce bilmesi sonrası #sorularçalındı tagı gündeme girdi.

YKS 2021 sınavı tamamlandı. Ancak bir Youtube videosunda TYT yer alan bir soru görüldü. Milyonlarca öğrenci inanmak istemese de asıl olay sınavda sorunun yerini bilen başka bir kullanıcı oldu. Sınavdan 4 gün önce hem YKS'de çıkan bir soru hem de TYT sınavında yeri ortaya atıldı.

TYT soruları çalındı mı?

Milyonlarca öğrencinin merak ettiği TYT soruları çalındı mı sorusu cevap arıyor. YKS sınavından 4 gün önce Youtube yer alan bir soru bugün sınavda öğrenciler karşısına çıktı. Ancak daha büyük olay ise sınavdan 4 gün önce sorunun yerini bilen kullanıcı oldu. Youtube videosu 1 yıl önce atılsa da kullanıcı 4 gün önce yaptığı yorumda "2021 TYT 13. soru" dedi ve bildi.

YKS 2021 iptal mi edilecek?

Youtube videosunda 1 yıl önce soru tahmini doğru çıkması sonrası, sınavda yerinin bilinmesi "Zafer, zafer benimdir diyebilenindir" adlı kullanıcının sorununu doğru yerini söylemesi büyük olay oldu.

YKS 2021 sınavı bu iddialar doğruysa iptal edilebilir.

İddialar sonrası gözler ÖSYM'ye çevrildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.